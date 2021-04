Viabilità Roma Regione Lazio del 08-04-2021 ore 08:45

VIABILITÀ 2021 8 APRILE ORE 08:35 FEDERICO MONTI

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA;

DISAGI SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI STA IN CODA TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;

TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE TRA LA CIRCONVALLAZIONE SALARIA E VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE OVEST;

SULLA CASSIA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA;

CODE ANCHE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO;

SULLA SALARIA SI PROCEDE IN COLONNA TRA VILLA SPADA E VIA DEI PRATI FISCALI IN DIREZIONE CENTRO;

TRAFFICO INTENSO IN TRATTI SALTUARI DELLA CASILINA TRA GRANITI E VIA W. TOBAGI IN ENTRATA;

INFINE, FORTI RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE TRA SANTA MARIA DELLE MOLE, PAVONA E CECCHINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

RICORDIAMO CHE DA OGGI SONO DI NUOVO ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ E ATAC. SI AGGIUNGE AL SERVIZIO LA LINEA S15 CON PARTENZA DA ACILIA E CAPOLINEA A PIRAMIDE/OSTIENSE PER GLI UTENTI DELLA FERROVIA ROMA LIDO, LA S03 DA BELLE ARTI EFFETTUERÀ CAPOLINEA A PIAZZA MANCINI, SOPPRESSE LE LINEE S05 E S10. IL SERVIZIO È ATTIVO ANCHE IN PROVINCIA DI LATINA E DI RIETI.

