Viabilità Roma Regione Lazio del 08-04-2021 ore 10:30

APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE DUE INCIDENTI CREANO DISAGI ALLA VIABILITA’, IN CARREGGIATA INTERNA DOVE IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA LE USCITE PER PRENESTINA E L’APPIA; E IN ESTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD E L’A24;

SEMPRE SULLA A24, MA SUL TRATTO URBANO, CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO;

PERMANGONO CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA CASSIA BIS TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEL PRATO DELLA CORTE IN DIREZIONE VITERBO;

TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO;

ANCORA CODE SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E VIA DEI PRATI FISCALI IN DIREZIONE CENTRO;

TRAFFICO INTENSO IN TRATTI SALTUARI DELLA CASILINA TRA GRANITI E VIA W. TOBAGI IN ENTRATA;

INFINE, FORTI RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE TRA SANTA MARIA DELLE MOLE, PAVONA E CECCHINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

INZIA IL CONTO ALLA ROVESCIA PER IL GRAN PRIX DI FORMULA E SUL CIRCUITO CITTADINO DELL’EUR. PREVISTE SUL FRONTE DELLA VIABILITÀ CHIUSURE E DEVIAZIONI IN TUTTO IL QUADRANTE EUR.

DALLE 20,30 DI OGGI, 8 APRILE, E FINO ALL’ALBA DEL 12 APRILE, CHIUSA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIALE EUROPA E TRE FONTANE; DEVIATE LE LINEE DI BUS DI ZONA, COMPRESE LE S09 E S15 DI ASTRAL SPA. CHIUSURE E DEVIAZIONI NON INFLUISCONO SULL’ATTIVITÀ VACCINALE ALL’HUB LA NUVOLA, IL CUI ACCESSO È SEMPRE CONSENTITO.

