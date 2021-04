Viabilità Roma Regione Lazio del 08-04-2021 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 8 APRILE 2021 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI

SULLA PONTINA, PER LA PRESENZA DI UN VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DEL KM 19, CI SONO INCOLONNAMENTI TRA TOR DE CENCI E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI POMEZIA; CIRCOLAZIONE RIENTRATA NELLA NORMA, PER IL RESTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO ALTRE CRITICITA’

E PER GLI EVENTI NELLA CAPITALE INZIA IL CONTO ALLA ROVESCIA PER IL GRAN PREMIO DI FORMULA E, IN PROGRAMMA NELLE GIORNATE DEL 10 E 11 APRILE SUL CIRCUITO CITTADINO DELL’EUR; PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITÀ, ATTIVE CHIUSURE E DEVIAZIONI IN TUTTA LA ZONA INTERESSATA; DALLE 20,30 DI OGGI, 8 APRILE, E FINO ALL’ALBA DEL 12 APRILE, CHIUSA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIALE EUROPA E TRE FONTANE; PER LA SOLA GIORNATA DI DOMANI 9 APRILE CHIUSA L’USCITA PONTINA IN DIREZIONE EUR, IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE USCITE ROMA-FIUMICINO E LAURENTINA; DEVIATE INOLTRE LE LINEE DI BUS DI ZONA, COMPRESE LE S09 E S15 DI ASTRAL SPA. CHIUSURE E DEVIAZIONI NON INFLUISCONO SULL’ATTIVITÀ VACCINALE ALL’HUB LA NUVOLA, IL CUI ACCESSO È SEMPRE CONSENTITO; PER MAGGIORI DETTAGLI E PER PIANIFICARE PERCORSI ALTERNATIVI, POTETE CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

