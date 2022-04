Viabilità Roma Regione Lazio del 08-04-2022 ore 18:15

VIABILITÀ DELl’8 APRILE 2022 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA E ROMA TERAMO IN CARREGGIATA INTERNA

MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA TRA ROMA FIUMICINO ED OSTIENSE E PIU AVANTI TRA LE USCITE PONTINA E ROMANINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE

IN VIA AURELIA SI RALLENTA ALTEZZA PALIDORO NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI ALTEZZA VIA TRIONFALE NELLE DUE DIREZIONI

MENTRE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI A TIVOLI TERME E VILLALBA NELLE DUE DIREZIONI

MENTRE IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA

CAMBIAMO ARGOMENTO

GLI EVENTI

TUTTO PRONTO NELLA CAPITALE PER OSPITARE LA “FORMULA E”

RICORDIAMO CHE FINO ALLE 05.30 DI LUNEDI’ 11 APRILE,

VIA CRISTOFORO COLOMBO E’ CHIUSA NELLE DUE DIREZIONI,

TRA VIALE EUROPA E VIA DELLE TRE FONTANE E TRA VIA LAURENTINA E VIALE EUROPA.

PERCORSI ALTERNATIVI SU VIA LAURENTINA, ARDEATINA, OSTIENSE

E ROMA-FIUMICINO.

CONTESTUALMENTE, LA LINEA S15 ACILIA-PIRAMIDE DI ASTRAL SPA, NELLE GIORNATE DI VENERDI’ 8 E SABATO 9 SUBISCE DEVIAZIONI DI PERCORSO

