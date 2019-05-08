Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 08 MAGGIO 2019 ORE 07:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’, VEDIAMO LA SITUAZIONE INIZIANDO DAL RACCORDO ANULARE; IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
A NORD DELLA CAPITALE TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI IN ENTRATA VERSO ROMA; SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SI PROCEDE A RILENTO SULLA PONTINA, TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE.
IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA E’ STATA RIAPERTA LA STAZIONE SPAGNA: ANCORA CHIUSE LE STAZIONI REPUBBLICA E BARBERINI; RESTA ATTIVA LINEA BUS DI SUPPORTO TRA TERMINI E FLAMINIO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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