Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 08 MAGGIO 2019 ORE 08:05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, VEDIAMO LA SITUAZIONE INIZIANDO DAL RACCORDO ANULARE; IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA FLAMINA E AURELIA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DALLO STESSO RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST; STESSA SITUAZIONE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA PARCO DEI MEDICI E VIALE ISACCO NEWTON VERSO L’EUR;
RIGUARDO AL FLUSSO IN ENTRATA LUNGO LE PRINCIPALI CONSOLARI RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA CASTEL GIUBILEO E LA TANGENZIALE EST: SU QUESTO TRATTO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI.
SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CODE SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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