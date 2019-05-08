Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 08 MAGGIO 2019 ORE 09.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE; IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE SETTEBAGNI E TIBURTINA, PIU’ AVANTI TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA SALARIA E AURELIA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST; STESSA SITUAZIONE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA PARCO DEI MEDICI E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR;
RIGUARDO ALLE PRINCIPALI CONSOLARI SEGNALIAMO CODE SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA CASTEL GIUBILEO E LA TANGENZIALE EST: SU QUESTO TRATTO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA NOMENTANA, TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE NELLE DUE DIREZIONI;
A SUD DELLA CAPITALE CODE SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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