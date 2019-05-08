Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 09:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 08 MAGGIO 2019 ORE 09.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE; IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE SETTEBAGNI E TIBURTINA, PIU’ AVANTI TRA CASILINA E APPIA; CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE IN ESTERNA, TRA PRENESTINA E TIBURTINA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE PERMANGONO CODE A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST; SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA PARCO DEI MEDICI E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR;
RIGUARDO ALLE CONSOLARI SEGNALIAMO CODE PER LAVORI IN CORSO SULLA CASSIA TRA CAMPAGNANO E CESANO IN DIREZIONE ROMA: SEMPRE VERSO LA CAPITALE INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA CASTEL GIUBILEO E LA TANGENZIALE EST;
RESTA INVARIATA INFINE LA SITUAZIONE SULLA PONTINA, DOVE SI PROCEDE ANCORA A RILENTO TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
.
Servizio fornito da Astral