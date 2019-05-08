Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 08 MAGGIO 2019 ORE 10:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA VIA FIORENTINI E VIA TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO;
SULLO STESSO RACCORDO LA CIRCOLAZIONE STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA, PERMANGONO CODE RESIDUE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE CASILINA E APPIA;
SITUAZIONE INVARIATA SULLA ROMA FIUMICINO, DOVE SI PROCEDE ANCORA A RILENTO TRA PARCO DEI MEDICI E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR;
RIGUARDO ALLE CONSOLARI SEGNALIAMO CODE PER LAVORI IN CORSO SULLA CASSIA TRA CAMPAGNANO E CESANO IN DIREZIONE ROMA: SEMPRE VERSO LA CAPITALE INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA CASTEL GIUBILEO E LA TANGENZIALE EST; SU QUESTO TRATTO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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