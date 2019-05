Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 08 MAGGIO 2019 ORE 11:20 GIANGUIDO LOMBARDI

A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO TRA VIA FIORENTINI E VIA TOGLIATTI CI SONO DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24: SUL TRATTO INTERESSATO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE; AL MOMENTO SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO;

RACCORDO DOVE INVECE LA CIRCOLAZIONE E’ RIENTRATA NELLA NORMA, MENTRE RIGUARDO ALLE CONSOLARI RESTANO INCOLONNAMENTI SULLA CASSIA, PER LAVORI TRA CAMPAGNANO E CESANO IN DIREZIONE ROMA: SITUAZIONE ANALOGA SULLA FLAMINIA, DOVE SI PROCEDE ANCORA A RILENTO TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST;

CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE PER SEGNALARE TRAFFICO INTENSO SULLA VIA DEL MARE, CON CODE A PARTIRE DA ACILIA FINO AD OSTIA ANTICA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA.

