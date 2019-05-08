Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 08 MAGGIO 2019 ORE 12:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 FIRENZE-ROMA SEGNALATO UN INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA IN DIREZIONE NAPOLI, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO;
PER IL RESTO IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE; PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO VERSO IL RACCORDO ANULARE;
A SUD DELLA CAPITALE PERMANE TRAFFICO INTENSO SULLA VIA DEL MARE, CON CODE A PARTIRE DA ACILIA FINO AD OSTIA ANTICA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA.
IN CHUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA E’ STATA RIAPERTA LA STAZIONE SPAGNA: ANCORA CHIUSE INVECE LE STAZIONI REPUBBLICA E BARBERINI; RESTA ATTIVA LINEA BUS DI SUPPORTO TRA TERMINI E FLAMINIO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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