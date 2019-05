Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 08 MAGGIO 2019 ORE 12:20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA A1 FIRENZE-ROMA SEGNALATO UN INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA IN DIREZIONE NAPOLI, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO;

PER IL RESTO IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE; PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO VERSO IL RACCORDO ANULARE;

A SUD DELLA CAPITALE PERMANE TRAFFICO INTENSO SULLA VIA DEL MARE, CON CODE A PARTIRE DA ACILIA FINO AD OSTIA ANTICA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA.

IN CHUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA E’ STATA RIAPERTA LA STAZIONE SPAGNA: ANCORA CHIUSE INVECE LE STAZIONI REPUBBLICA E BARBERINI; RESTA ATTIVA LINEA BUS DI SUPPORTO TRA TERMINI E FLAMINIO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral