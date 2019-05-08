Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DELL’ 08 MAGGIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE QUALCHE RALLENTAMENTO SUL QUADRANTE SUD-ORIENTALE TRA LE USCITE PER LAURENTINA E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA TIBURTINA E PRENESTINA;
SPOSTIAMOCI ORA SULLA A24, SUL TRATTO URBANO, DOVE REGISTRIAMO LEGGERI RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA E, IN SENSO CONTRARIO, TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E L’ALLACCIO CON RACCORDO;
SI STA IN CODA INVECE SULLA VIA SALARIA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DELLA MARCIGLIANA E FONTE DI PAPA IN USCITA;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E VIA DI TOR CERVARA;
SULLA PRENESTINA SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA PONTE DI NONA E L’ALLACCIO COL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;
TRAFFICO RALLENTATO IN TRATTI SALTUARI DELLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA;
INFINE, SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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