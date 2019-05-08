Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DELL’08 MAGGIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO LEGGERI RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1 IN CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E PRENESTINA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA E, IN SENSO CONTRARIO, TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E L’ALLACCIO CON RACCORDO;
PERMANGONO CODE SULLA VIA SALARIA TRA L’ALLACCIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD DELL’A1 E LA TENUTA DI SANTA COLOMBA IN USCITA;
SULLA PRENESTINA SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA PONTE DI NONA E L’ALLACCIO COL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;
TRAFFICO INTENSO INVECE IN TRATTI SALTUARI DELLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA;
INFINE, SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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