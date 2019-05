Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 18:45

VIABILITÀ DELL’08 MAGGIO 2019 ORE 18:05 FEDERICO MONTI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON L'INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1 IN CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA FLAMINIA E, AVANTI, TRA DIRAMAZIONE ROMA-NORD E PRENESTINA;

SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E L’INNESTO CON LA BRACCIANENSE E, PROSEGUENDO TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

SULLA PRENESTINA SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA PONTE DI NONA E L’ALLACCIO COL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;

TRAFFICO INTENSO INVECE IN TRATTI SALTUARI DELLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA;

PER CHI VIAGGIA SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRAFFICO CONGESTIONATO TRA VITINA E INFERNETTO DIREZIONE CASTEL FUSANO;

INFINE, CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA VIALE DEL LAGO DI TRAIANO E IL PONTE DI TOR BOACCIANA.

DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

