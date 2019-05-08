Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ DELL’08 MAGGIO 2019 ORE 19:05 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA;
SEGNALIAMO INOLTRE CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA-SUD TRA L’ALLACCIO COL GRA E TOR VERGATA IN USCITA;
TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E LABARO SEMPRE IN USCITA;
INCOLONNAMENTI SULLA VIA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E TOR CERVARA NELLE DUE DIREZIONI;
TRAFFICO INTENSO IN TRATTI SALTUARI DELLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA;
SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SULLA VIA APPIA TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E FRATTOCCHIE DIREZIONE ALBANO;
SI STA CODA SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL TORRINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE CASTEL FUSANO;
INFINE, CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA VIALE DEL LAGO DI TRAIANO E IL PONTE DI TOR BOACCIANA.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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