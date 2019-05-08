Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ DELL’08 MAGGIO 2019 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
IN APERTURA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD, A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO DAL RACCORDO A TORRENOVA IN DIREZIONE DELLA1.
PASSIAMO AL RACCORDO, SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E VIA DEL MARE E PROSEGUENDO TRA APPIA E TUSCOLANA.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA FLAMINIA DA CORSO FRANCIA AL RACCORDO IN USCITA.
SULLA COLOMBO INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
INFINE SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, ALBANO, E VELLETRI NELLE DUE DIREZIONI.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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