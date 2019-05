Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 20:30

VIABILITÀ DELL’08 MAGGIO 2019 ORE 20.20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

IN APERTURA ANCORA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD, A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO DAL RACCORDO A TORRENOVA IN DIREZIONE DELL’A1.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA FLAMINIA DA CORSO FRANCIA AL RACCORDO IN USCITA.

SULLA COLOMBO INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.

INFINE SULLA PONTINA PROSEGUIRANNO FINO AL PROSSIMO 20 MAGGIO I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE, A CURA DI ANAS, TRA I KM 30+800 E 40+000 IN DIREZIONE LATINA; I CANTIERI SARANNO ATTIVI IN FASCIA ORARIA NOTTURNA 21.00 – 6.00. PREVISTE CHIUSURE NEI TRATTI INTERESSATI.

DA GIUSEPPE CUTRUPI E DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

.

Servizio fornito da Astral