Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 8 MAGGIO 2020 ORE 7.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE CLAUDIO VELOCCIA
PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA ROMA TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA
SI RALLENTA PER LAVORI SULLA STATALE CASSIA BIS IN PROSSIMITA DEL BIVIO PER FORMELLO IN DIREZIONE ROMA
CONTINUANO SULLA A24 ROMA TERAMO I LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE, FINO AL 9 MAGGIO MODIFICHE ALLA VIABILITA ALL’ALTEZZA DI CASTEL MADAMA NEI DUE SENSI DI MARCIA
CI SPOSTIAMO A PONTECORVO IN PROVINCIA DI FROSINONE DOVE PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE VIENE DISPOSTO IL DIVIETO DI SOSTA IN DIVERSE VIE DEL TERRITORIO FINO ALL’11 MAGGIO
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO
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