Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2020 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 8 MAGGIO 2020 ORE 8.05 CLAUDIO VELOCCIA

SI STA IN CODA PER LAVORI SULLA STATALE CASSIA BIS IN PROSSIMITA DEL BIVIO PER FORMELLO IN DIREZIONE ROMA

PERCORRENDO VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO IN DIREZIONE PASSO CORESE

SULLA STATALE TIBURTINA A SETTECAMINI TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DEI RADAR E VIA DI SALONE NELLE DUE DIREZIONI

CONTINUANO SULLA A24 ROMA TERAMO I LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE, FINO AL 9 MAGGIO MODIFICHE ALLA VIABILITA ALL’ALTEZZA DI CASTEL MADAMA NEI DUE SENSI DI MARCIA

CI SPOSTIAMO A PONTECORVO IN PROVINCIA DI FROSINONE DOVE PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE VIENE DISPOSTO IL DIVIETO DI SOSTA IN DIVERSE VIE DEL TERRITORIO FINO ALL’11 MAGGIO

