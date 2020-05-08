Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 8 MAGGIO 2020 ORE 8.35 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA ROMA FIUMICINO E L’OSTIENSE IN CARREGGIATA ESTERNA
SULLA STATALE CASSIA VEIENTANA SI STA IN CODA PER LAVORI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER FORMELLO IN DIREZIONE ROMA
SULLA PROVINCIALE POLENSE SI RALLENTA A CASTELVERDE TRA VIA DI MASSA SAN GIULIANO E VIA DEL PASSO DEL LUPO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE PERCORRENDO VIA APPIA A VELLETRI, SI RALLENTA TRA VIA DEI GLICINI E VIA DELLA CAVA NELLE DUE DIREZIONI
SULLA REGIONALE NETTUNENSE PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO A CAMPO DI CARNE TRA VIA PANTANELLE E VIA GENIO CIVILE NEI DUE SENSI DI MARCIA,
RIMANENDO IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI
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