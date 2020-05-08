Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2020 ore 09:15

di - 08 Maggio 2020 - 9:15

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    VIABILITÀ DEL 8 MAGGIO 2020 ORE 9.05 CLAUDIO VELOCCIA
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE CLAUDIO VELOCCIA
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E L’OSTIENSE IN CARREGGIATA ESTERNA
    MENTRE SULLA STATALE CASSIA BIS VEIENTANA PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO TRA LE RUGHE E FORMELLO IN DIREZIONE ROMA
    PERCORRENDO VIA NOMENTANA A TOR LUPARA RALLENTAMENTI TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA
    SI RALLENTA IN VIA CASILINA A FINOCCHIO, ALL’ALTEZZA DI VIA DI ROCCA CENCIA NELLE DUE DIREZIONI
    MENTRE SULLA PROVINCIALE POLENSE SI RALLENTA A CASTELVERDE TRA VIA DI MASSA SAN GIULIANO E VIA DEL PASSO DEL LUPO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    SULLA REGIONALE NETTUNENSE PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO A CAMPO DI CARNE TRA VIA PANTANELLE E VIA GENIO CIVILE NEI DUE SENSI DI MARCIA,
    RIMANENDO IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI
    Servizio fornito da Astral

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