Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 8 MAGGIO 2020 ORE 9.35 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E L’OSTIENSE IN CARREGGIATA ESTERNA
SULLA A91 ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
PERCORRENDO VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO IN DIREZIONE PASSO CORESE
IN VIA NOMENTANA A TOR LUPARA RALLENTAMENTI TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE SULLA PROVINCIALE POLENSE SI RALLENTA A CASTELVERDE TRA VIA DI MASSA SAN GIULIANO E VIA DEL PASSO DEL LUPO NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO LA PROVINCIALE 600 ARIANA A VALMONTONE SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VIA VALLERANO E VIA ANTONIO GRAMSCI NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA REGIONALE NETTUNENSE A CAMPO DI CARNE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA GENIO CIVILE NELLE DUE DIREZIONI
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