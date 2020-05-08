Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2020 ore 11:30

di - 08 Maggio 2020 - 11:30

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    VIABILITÀ DEL 8 MAGGIO 2020 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE CLAUDIO VELOCCIA,
    PERCORRENDO LA A91 ROMA FIUMICINO SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DEL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
    RALLENTAMENTI IN VIA DEI CASTELLI ROMANI A POMEZIA, ALL’ALTEZZA DI VIA CAMPOBELLO NELLE DUE DIREZIONI
    A PAVONA SI RALLENTA SULLA VIA DEL MARE TRA VIA LATINA E VIA ROMA NEI DUE SENSI
    MENTRE SULLA REGIONALE NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO A CECCHINA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA STAZIONE NELLE DUE DIREZIONI
    PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANEO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    SULLA PROVINCIALE 600 ARIANA A VALMONTONE SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VIA VALLERANO E VIA ANTONIO GRAMSCI NELLE DUE DIREZIONI
    Servizio fornito da Astral

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