Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 8 MAGGIO 2020 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE CLAUDIO VELOCCIA,

PERCORRENDO LA A91 ROMA FIUMICINO SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DEL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE ROMA

RALLENTAMENTI IN VIA DEI CASTELLI ROMANI A POMEZIA, ALL’ALTEZZA DI VIA CAMPOBELLO NELLE DUE DIREZIONI

A PAVONA SI RALLENTA SULLA VIA DEL MARE TRA VIA LATINA E VIA ROMA NEI DUE SENSI

MENTRE SULLA REGIONALE NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO A CECCHINA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA STAZIONE NELLE DUE DIREZIONI

PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANEO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA PROVINCIALE 600 ARIANA A VALMONTONE SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VIA VALLERANO E VIA ANTONIO GRAMSCI NELLE DUE DIREZIONI

Servizio fornito da Astral