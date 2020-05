Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 8 MAGGIO 2020 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE CLAUDIO VELOCCIA,

PERCORRENDO VIA PRENESTINA SI RALLENTA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA

SI RALLENTA IN VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE IN VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI

PERCORRENDO VIA POLENSE SI RALLENTA A CASTELVERDE TRA VIA DI MASSA SAN GIULIANO E VIA DEL PASSO DEL LUPO NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE SULLA PROVINCIALE ARIANA RALLENTAMENTI AD ARTENA TRA COLLE SAN DONATO E VIA DELLA VALLETTA NELLE DUE DIREZIONI

IN VIA NOMENTANA A TOR LUPARA RALLENTAMENTI TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA

Servizio fornito da Astral