Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 8 MAGGIO 2020 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE CLAUDIO VELOCCIA,
PERCORRENDO VIA PRENESTINA SI RALLENTA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
SI RALLENTA IN VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO VIA POLENSE SI RALLENTA A CASTELVERDE TRA VIA DI MASSA SAN GIULIANO E VIA DEL PASSO DEL LUPO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE SULLA PROVINCIALE ARIANA RALLENTAMENTI AD ARTENA TRA COLLE SAN DONATO E VIA DELLA VALLETTA NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA NOMENTANA A TOR LUPARA RALLENTAMENTI TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA
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