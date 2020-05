Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 8 MAGGIO 2020 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;

UN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A1 ROMA NAPOLI: A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA VISTO IL RIBALTAMENTO DI DUE VEICOLI CI SONO INCOLONNAMENTI TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI; AL MOMENTO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA LUNGO IL TRATTO INTERESSATO;

CI SPOSTIAMO SULLA FLAMINIA, DOVE PER LAVORI IN CORSO SI PROCEDE A RILENTO TRA CORSO FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE; CIRCOLAZIONE REGOLARE, PER IL RESTO, SULL’INTERA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO ALTRE CRITICITA’.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: CON L’AVVIO DELLA SECONDA FASE A SEGUITO DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS E’ STATO RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO SULLE LINEE DELLA METROPOLITANA E SULLE FERROVIE ROMA LIDO, ROMA VITERBO E TERMINI CENTOCELLE, CON ULTIME PARTENZE DEI TRENI ALLE 23.30; SULLA LINEE B E C, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO NODO DI INTERSCAMBIO LE ULTIME CORSE DEI CONVOGLI SARANNO ALLE 21, FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO ATTIVA LINEA BUS SOSTITUTIVA; SULLA STESSA LINEA B DOMANI E DOMENICA 10 MAGGIO LA CIRCOLAZIONE SARA’ SOSPESA NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA: ANCHE IN QUESTO CASO PREVISTI BUS SOSTITUTIVI; RICORDIAMO INFINE CHE SONO CONSENTITI SPOSTAMENTI SOLO PER MOTIVI DI COMPROVATA NECESSITA’, E CHE A BORDO DEI VEICOLI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA SONO AMMESSI SOLO I VIAGGIATORI CHE INDOSSANO LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, CON OBBLIGO DI RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral