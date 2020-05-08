Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 8 MAGGIO 2020 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA A1 ROMA NAPOLI, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CHE HA VISTO IL RIBALTAMENTO DI DUE VEICOLI PERMANGONO INCOLONNAMENTI TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI; AL MOMENTO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA LUNGO IL TRATTO INTERESSATO; PROSEGUENDO SULLA A1 IN DIREZIONE FIRENZE UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE TRA IL BIVIO PER ROMA SUD E SAN CESAREO, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUI TRATTI INTERESSATI;
CI SPOSTIAMO INFINE SULLA FLAMINIA, DOVE PER LAVORI IN CORSO SI PROCEDE A RILENTO TRA CORSO FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE;
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C TRA COLOSSEO E FORI IMPERIALI, DOMANI E DOMENICA 10 MAGGIO LA CIRCOLAZIONE SARA’ SOSPESA PER L’INTERA GIORNATA NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA: SARANNO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI; RICORDIAMO INOLTRE CHE A BORDO DEI VEICOLI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA SONO AMMESSI SOLO I VIAGGIATORI CHE INDOSSANO LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, CON OBBLIGO DI RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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