Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2020 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 8 MAGGIO 2020 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA;
QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA SULLA FLAMINIA, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA CI SONO INCOLONNAMENTI TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE PRIMA PORTA;
RESTANDO NELL’AMBITO DELLE CONSOLARI SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI, E SEMPRE NEI DUE SENSI LUNGO LA CASILINA, TRA LA BORGHESIANA E PANTANO;
IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL6 ROMA- CASSINO, A CAUSA DI INCONVENIENTE TECNICO TRA CASERTA E MADDALONI IL SERVIZIO E’ RALLENTATO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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