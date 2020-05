Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2020 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 8 MAGGIO 2020 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI

IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL6 ROMA- CASSINO SI E’ RISOLTO L’INCONVENIENTE TECNICO TRA CASERTA E MADDALONI IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI;

RIGUARDO AL TRAFFICO NON CI SONO PARTICOLARI CRITICITA’ AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA: QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE

SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI, E SEMPRE NEI DUE SENSI LUNGO LA CASILINA, TRA LA BORGHESIANA E PANTANO;

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C TRA COLOSSEO E FORI IMPERIALI, DOMANI E DOMENICA 10 MAGGIO LA CIRCOLAZIONE SARA’ SOSPESA PER L’INTERA GIORNATA NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA: SARANNO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI; RICORDIAMO INOLTRE CHE A BORDO DEI VEICOLI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA SONO AMMESSI SOLO I VIAGGIATORI CHE INDOSSANO LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, CON OBBLIGO DI RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

