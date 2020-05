Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2020 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 8 MAGGIO 2020 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, DOVE AL MOMENTO NON CI SONO PARTICOLARI CRITICITA’;

QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI; SEMPRE NEI DUE SENSI SI PROCEDE A RILENTO LUNGO LA CASILINA, TRA LA BORGHESIANA E PANTANO;

PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, PER LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA FINO AL PROSSIMO 19 MAGGIO A PARTIRE DALLE 21 E FINO ALLE 5 DEL MATTINO RESTERA’ CHIUSO IL CASELLO AUTOSTRADALE DI SAN CESAREO PER IL TRAFFICO DIRETTO VERSO LA A1 MILANO NAPOLI, SI INVITA A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral