Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 8 MAGGIO 2020 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA;
QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA TIBURTINA, NEI PRESSI DI SETTEVILLE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA SI PROCEDE A RILENTO SULLA NOMENTANA, ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE;
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C TRA COLOSSEO E FORI IMPERIALI, DOMANI E DOMENICA 10 MAGGIO LA CIRCOLAZIONE SARA’ SOSPESA PER L’INTERA GIORNATA NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA: ATTIVI BUS SOSTITUTIVI; RICORDIAMO INOLTRE CHE A BORDO DEI VEICOLI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA SONO AMMESSI SOLO I VIAGGIATORI CHE INDOSSANO LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, CON OBBLIGO DI RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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