Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2020 ore 20:30

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA;

QUALCHE PROBLEMA SI SEGNALA SULLA VIA APPIA, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA CIAMPINO AEROPORTO E IL BIVIO PER VIA DEI LAGHI IN DIREZIONE DI ALBANO; SEMPRE CON RIFERIMENTO ALLE CONSOLARI SI PROCEDE A RILENTO SULL’AURELIA, ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DI MALAGROTTA;

PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI, SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ASTRAL SPA: GLI INTERVENTI SI SVOLGONO IN FASCIA ORARIA DIURNA DALLE 7.30 ALLE 17.30 TRA IL KM 27+300 ED IL KM 28+300; ATTIVA RIDUZIONE DI CARREGGIATA E SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO, CON LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H NELL’AREA DEL CANTIERE; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL PROSSIMO 19 GIUGNO, SI INVITA A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

