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Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2021 ore 16:30

di - 08 Maggio 2021 - 16:30

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    VIABILITÀ 2021 8 MAGGIO ORE 16:20 VALERIA VERNINI
    BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON ASTRAL
    INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE
    AD ECCEZIONE DI CODE PER INCIDENTE SULL’AURELIA ALTEZZA TORRIMPIETRA IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA E A SEGUIRE CODE TRA CENTRO TRE DENARI E PALIDORO SEMPR EIN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
    RALLENTAMENTI SU VIA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI
    AD APRILIA, SI STA IN CODA SU VIA NETTUNENSE TRA VIA DE L COMMERCIO E VIA FOSCOLO NELLE DUE DIREZIONI
    TRASPORTO PUBBLICO
    CIRCOLAZIONE ATTIVA E REGOLARE SULL’ INTERA LINEA DELLA METRO C NELLE GIORNATE DI OGGI E DOMANI 9 MAGGIO PER MOMENTANEA INTERRUZIONE DEI LAVORI DI PROLUNGAMENTO SAN GIOVANNI E COLOSSEO
    DA VALERIA VERNINI ED ASTRAL INFOMOBLITA PER IL MOMENTO E TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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