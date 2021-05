Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2021 ore 16:30

VIABILITÀ 2021 8 MAGGIO ORE 16:20 VALERIA VERNINI

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE

AD ECCEZIONE DI CODE PER INCIDENTE SULL’AURELIA ALTEZZA TORRIMPIETRA IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA E A SEGUIRE CODE TRA CENTRO TRE DENARI E PALIDORO SEMPR EIN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

RALLENTAMENTI SU VIA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI

AD APRILIA, SI STA IN CODA SU VIA NETTUNENSE TRA VIA DE L COMMERCIO E VIA FOSCOLO NELLE DUE DIREZIONI

TRASPORTO PUBBLICO

CIRCOLAZIONE ATTIVA E REGOLARE SULL’ INTERA LINEA DELLA METRO C NELLE GIORNATE DI OGGI E DOMANI 9 MAGGIO PER MOMENTANEA INTERRUZIONE DEI LAVORI DI PROLUNGAMENTO SAN GIOVANNI E COLOSSEO

