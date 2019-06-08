Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 8 GIUGNO 2019 ORE 07:20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRIINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
SOLO RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E RACCORDO NELLE DU DIREZIONI E SULLA CASSIA TRA SETTEVENE E MONTEROSI VERSO VITERBO.
BUONE ANCHE LE CONDIZIONI DEL TEMPO, ALTRETTANTO PER QUANTO RIGUARDA LA VISIBILITA’; RACCOMANDIAMO TUTTAVIA PRUDENZA ALLA GUIDA.
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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