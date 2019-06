Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2019 ore 08:30

VIABILITÀ 8 GIUGNO 2019 ORE 08:20 FEDERICO ASCANI

BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L'INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

ANCORA NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRIINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI E SULLA AURELIA ALL’ALTEZZA DI PASSOSCURO SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA

BUONE ANCHE LE CONDIZIONI DEL TEMPO, ALTRETTANTO PER QUANTO RIGUARDA LA VISIBILITA’; RACCOMANDIAMO TUTTAVIA PRUDENZA ALLA GUIDA.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA , SULLA LINEA A DELLA METRO LA CIRCOLAZIONE È INTERROTTA TRA SUBAUGUSTA E ANAGNINA. ATTIVA LINEA BUS SOSTITUTIVA.

LA LINEA “A” RESTERÀ REGOLARMENTE IN FUNZIONE NELLA TRATTA BATTISTINI-SUBAUGUSTA.

AL PROSIMO AGGIORNAMENTO.

