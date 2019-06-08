Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ 8 GIUGNO 2019 ORE 09:20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO CI SONO I PRIMI RALLENTAMENTUI IN CARREGGIATRA INTERNA TRA APPIA E ARDEATINA
QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI, SULLA AURELIA ALL’ALTEZZA DI PASSOSCURO VERSO CIVITAVECCHIA E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA , SULLA LINEA A DELLA METRO LA CIRCOLAZIONE È INTERROTTA TRA SUBAUGUSTA E ANAGNINA. ATTIVA LINEA BUS SOSTITUTIVA.
LA LINEA “A” RESTERÀ REGOLARMENTE IN FUNZIONE NELLA TRATTA BATTISTINI-SUBAUGUSTA.
SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA – NAPOLI CIRCOLAZIONE RALLENTATA IN DIREZIONE NAPOLI, PER UN INCONVENIENTE TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE ALL’ALTEZZA DI ROMA. RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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