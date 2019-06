Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 8 GIUGNO 2019 ORE 11:20 FEDERICO ASCANI

SUL RACCORDO CODE TRA TIBURTINA E BUFALOTTA IN CARREGGIATA ESTERNA ANCHE PER INCIDENTE E RALLENTAMENTI TRA TUSCOLANA E PONTINA IN CARREGGIATA INTERNA.

SULL’A24 ROMA TERAMO CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI ROVIANO IN DIREZIONE TERAMO.

CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI, RALLENTAMENTI SULLA AURELIA TRA RACCORDO E MALAGROTTA VERSO CIVITAVECCHIA, SULLA COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA E SULLA PONTINA TRA RACCORDO E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA , SULLA LINEA A DELLA METRO LA CIRCOLAZIONE È INTERROTTA TRA SUBAUGUSTA E ANAGNINA. ATTIVA LINEA BUS SOSTITUTIVA.

LA LINEA “A” RESTERÀ REGOLARMENTE IN FUNZIONE NELLA TRATTA BATTISTINI-SUBAUGUSTA.

