Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 8 GIUGNO 2019 ORE 12:20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL RACCORDO CODE TRA TIBURTINA E BUFALOTTA IN CARREGGIATA ESTERNA ANCHE PER INCIDENTE.
SULLA ROMA FIUMICINO CODE PER UN ALTRO INCIDENTE IN DIREZIONE CENTRO AL KM 2+800, SI VIAGGIA SOLO SULLA CORSIA DI EMERGENZA, CODE ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA.
ANCORA CODE PER UN INCIDENTE SULL’AURELIA TRA MALAGROTTA E CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE LADISPOLI
SULL’A24 ROMA TERAMO CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI ROVIANO IN DIREZIONE TERAMO.
CODE A TRATTI SULLA COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA E SULLA PONTINA TRA RACCORDO E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA
CODE ANCHE SULL’APPIA TRA RACCORDO E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA, SULLA LINEA A DELLA METRO LA CIRCOLAZIONE È INTERROTTA TRA SUBAUGUSTA E ANAGNINA. ATTIVA LINEA BUS SOSTITUTIVA.
LA LINEA “A” RESTERÀ REGOLARMENTE IN FUNZIONE NELLA TRATTA BATTISTINI-SUBAUGUSTA.
DA FEDERICO ASCANI PER ORA È TUTTO, AL PROSIMO AGGIORNAMENTO.
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