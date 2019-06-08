Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ 8 GIUGNO 2019 ORE 13:20 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA FIUMICINO CODE PER UN INCIDENTE AL KM 2+800 IN DIREZIONE CENTRO, CHIUSA SOLO CORSIA DI SORPASSO, CODE ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA.
SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA E APPIA
CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DEU SENSI DI MARCIA.
CODE ANCHE SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA SULLA LINEA A DELLA METRO LA CIRCOLAZIONE È INTERROTTA TRA SUBAUGUSTA E ANAGNINA. ATTIVA LINEA BUS SOSTITUTIVA.
LA LINEA “A” RESTERÀ REGOLARMENTE IN FUNZIONE NELLA TRATTA BATTISTINI-SUBAUGUSTA.
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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