Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 8 GIUGNO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO;
SEGNALIAMO TUTTAVIA LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA VIA CASILINANEL TRATTO COMPRESO TRA LA BORGHESIANA E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI;
QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE PER CHI PERCORRE LA LITORANEA IN PROSSIMITA’ DI TORVAIANICA SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SI RALLENTA INOLTRE SULLA VIA AURELIA TRA SANTA SEVERA E FURBARA NEI DUE SENSI.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA SULLA LINEA A DELLA METRO LA CIRCOLAZIONE È INTERROTTA TRA SUBAUGUSTA E ANAGNINA. ATTIVA LINEA BUS SOSTITUTIVA.
LA LINEA “A” RESTERÀ REGOLARMENTE IN FUNZIONE NELLA TRATTA BATTISTINI-SUBAUGUSTA.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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