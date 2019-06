Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2019 ore 17:30

VIABILITÀ 8 GIUGNO 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER PRENESTINA E CASILINA;

PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA TUSCOLANA TRA VIA ROCCA DI PAPA E ANAGNINA NELLE DUE DIREZIONI;

LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA VIA CASILINA NEL TRATTO COMPRESO TRA LA BORGHESIANA E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI;

QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE PER CHI PERCORRE LA LITORANEA TRA TORVAIANICA E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA SULLA LINEA A DELLA METRO LA CIRCOLAZIONE È INTERROTTA TRA SUBAUGUSTA E ANAGNINA. ATTIVA LINEA BUS SOSTITUTIVA.

LA LINEA “A” RESTERÀ REGOLARMENTE IN FUNZIONE NELLA TRATTA BATTISTINI-SUBAUGUSTA.

DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral