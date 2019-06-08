Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ 8 GIUGNO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE AL MOMENTO REGOLARE.
LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA VIA CASILINA NEL TRATTO COMPRESO TRA LA BORGHESIANA E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI;
QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE PER CHI PERCORRE LA LITORANEA TRA TORVAIANICA E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA SULLA LINEA A DELLA METRO LA CIRCOLAZIONE È INTERROTTA TRA SUBAUGUSTA E ANAGNINA. ATTIVA LINEA BUS SOSTITUTIVA.
LA LINEA “A” RESTERÀ REGOLARMENTE IN FUNZIONE NELLA TRATTA BATTISTINI-SUBAUGUSTA.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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