Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ 8 GIUGNO 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
TRAFFICO REGOLARE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
SEGNALIAMO TUTTAVIA LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA;
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI;
SULLA VIA CASILINA SI RALLENTA NEL TRATTO COMPRESO TRA LA BORGHESIANA E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI;
QUALCHE RALLENTAMENTO INFINE SULLA LITORANEA TRA TORVAIANICA E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA FEDERICO MONTI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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