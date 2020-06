Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 8 GIUGNO 2020 ORE 07.20 GINA PANDOLFO

ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

IL TRAFFICO E’ INTENSO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SONO DUE I CHILOMENTRIDI CODA TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ANULARE

PRIME CODE SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA, TRA GLI SVINCOLI APPIA E ARDEATINA

ANCHE IN ESTERNA TRA CASILINA E A24

CODE IN AUMENTO POI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ORA LOCALIZZATE TRA VIA FIORENTINI E IL BIVIOPER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

SITUAZIONE ANALOGA, CODE SULLE CONSOLARI IN ENTRATA NELLA CAPITALE

CI SPOSTIAMO SULLA TIBURTINA CODE PER TRAFFICO TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO, VERSO ROMA

ALTRE CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI, VERSO IL CENTRO

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA GOIUSTINIANA E TOMBA DI NERONA, IN DIREZIOEN CENTRO

ORA IL METEO

RACCOMANDIAMO PRIDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE

SONO PREVISTI DALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 28-24 ORE, TEMPORALI DI FORTE INTENSITA’, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO

INFINE PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

Servizio fornito da Astral