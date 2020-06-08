Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2020 ore 07:30

di - 08 Giugno 2020 - 7:30

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    VIABILITÀ DEL 8 GIUGNO 2020 ORE 07.20 GINA PANDOLFO
    BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    IL TRAFFICO E’ INTENSO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
    SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SONO DUE I CHILOMENTRIDI CODA TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ANULARE
    PRIME CODE SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA, TRA GLI SVINCOLI APPIA E ARDEATINA
    ANCHE IN ESTERNA TRA CASILINA E A24
    CODE IN AUMENTO POI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ORA LOCALIZZATE TRA VIA FIORENTINI E IL BIVIOPER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
    SITUAZIONE ANALOGA, CODE SULLE CONSOLARI IN ENTRATA NELLA CAPITALE
    CI SPOSTIAMO SULLA TIBURTINA CODE PER TRAFFICO TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO, VERSO ROMA
    ALTRE CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI, VERSO IL CENTRO
    SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA GOIUSTINIANA E TOMBA DI NERONA, IN DIREZIOEN CENTRO
    ORA IL METEO
    RACCOMANDIAMO PRIDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
    SONO PREVISTI DALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 28-24 ORE, TEMPORALI DI FORTE INTENSITA’, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO
    INFINE PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    Servizio fornito da Astral

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