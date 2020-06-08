Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2020 ore 08:15

di - 08 Giugno 2020 - 8:15

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    VIABILITÀ DEL 8 GIUGNO 2020 ORE 08.05 GINA PANDOLFO
    BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DI ROMA CODE PER TRAFFICO, IN ESTERNA TRA LE USCITE SALARIA E FLAMINIA
    SEMPRE IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA CASILINA, A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E A24
    E PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
    CI SPOSTIAMO SULLA TIBURTINA CODE SEMPRE PER TRAFFICO TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO, VERSO ROMA
    SULLA VIA FLAMINIA CODE A TRATTI DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI, IN DIREZIONE CENTRO
    SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, VERO IL CENTRO
    ORA IL TRASPORTO PUBBLICO
    FASE 3 NEL TRASPORTO PUBBLICO GLI AGGIORNAMENTI
    DA QUESTA MATTINA RIATTIVATA PARTE DELLA RETE DEL LITORALE
    RIATTIVITA LA QUASI TOTALITA’ DELLA RETE SERALE E PARTE DELLA RETE NOTTURNA
    DALLA SERA DEL 12 GIUGNO, LA RETE METROPOLITANA RIPRENDE LO RARIO SERALE DEL FINE SETTIMANA E NELLE NOTTI DI VENERDI’, SABATO E DOMENICA LE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA SARANNO ALLE ORE 1.30
    RICORDIAMO CHE PROSEGUONO I LAVORI SULLE LINEE B E C CON LE CONSUETE INTERRUZIONI, NELLE TRATTE INTERESSATE CASTRO PRETORIO –LAURENTINA LINEA B
    SAN GIOVANNI – MALATESTA SULLA LINEA C, SONO ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI
    ORA IL METEO
    RACCOMANDIAMO PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
    SONO PREVISTI DALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE, TEMPORALI DI FORTE INTENSITA’, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO
    INFINE PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    Servizio fornito da Astral

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