Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2020 ore 08:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 8 GIUGNO 2020 ORE 08.05 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DI ROMA CODE PER TRAFFICO, IN ESTERNA TRA LE USCITE SALARIA E FLAMINIA
SEMPRE IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA CASILINA, A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E A24
E PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
CI SPOSTIAMO SULLA TIBURTINA CODE SEMPRE PER TRAFFICO TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO, VERSO ROMA
SULLA VIA FLAMINIA CODE A TRATTI DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI, IN DIREZIONE CENTRO
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, VERO IL CENTRO
ORA IL TRASPORTO PUBBLICO
FASE 3 NEL TRASPORTO PUBBLICO GLI AGGIORNAMENTI
DA QUESTA MATTINA RIATTIVATA PARTE DELLA RETE DEL LITORALE
RIATTIVITA LA QUASI TOTALITA’ DELLA RETE SERALE E PARTE DELLA RETE NOTTURNA
DALLA SERA DEL 12 GIUGNO, LA RETE METROPOLITANA RIPRENDE LO RARIO SERALE DEL FINE SETTIMANA E NELLE NOTTI DI VENERDI’, SABATO E DOMENICA LE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA SARANNO ALLE ORE 1.30
RICORDIAMO CHE PROSEGUONO I LAVORI SULLE LINEE B E C CON LE CONSUETE INTERRUZIONI, NELLE TRATTE INTERESSATE CASTRO PRETORIO –LAURENTINA LINEA B
SAN GIOVANNI – MALATESTA SULLA LINEA C, SONO ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI
ORA IL METEO
RACCOMANDIAMO PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
SONO PREVISTI DALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE, TEMPORALI DI FORTE INTENSITA’, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO
INFINE PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral