Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 8 GIUGNO 2020 ORE 08.35 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE, ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO
MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
CI SPOSTIAMO SULLA TIBURTINA CODE SEMPRE PER TRAFFICO TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO, VERSO ROMA
SULLA VIA FLAMINIA E SULLA CASSIA CODE A TRATTI
RISPETTIVAMENTE DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI
E TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE CASI, IN DIREZIONE CENTRO
ORA IL TRASPORTO PUBBLICO
COTRAL COMUNICA CHE DA QUESTA MATTINA SONO POTENZIATE LE CORSE SULLA DIRETTRICE LATINA-ROMA
CAPOLINEA LA STAZIONE LAURENTINA DELLA METRO B
SONO PREVISTE DODICI PARTENZE EXPRESS (SEI CORSE ALL’ANDATA E SEI AL RITORNO), CON MENO FERMATE IL TEMPO DI PERCORRENZA SARA’ DI 60 MINUTI ANZICHÉ 90.
LE FERMATE SONO: BORGO PIAVE, APRILIA BIVI SUD E NORD E SANT’EUGENIO.
ORA IL METEO
RACCOMANDIAMO PRIDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
SONO PREVISTI DALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE, TEMPORALI DI FORTE INTENSITA’, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO
INFINE PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral