Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2020 ore 09:15

di - 08 Giugno 2020 - 9:15

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    VIABILITÀ DEL 8 GIUGNO 2020 ORE 09.05 GINA PANDOLFO
    BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    PARTIAM DAL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
    ALTRI RALLENTAMENTI SULLA VIA TIBURTINA E NOMENTANA, RISPETTIVAMENTE
    DA SETTECAMMINI A SAN BASILIO, IN DIREZIONE CENTRO
    IN LOCALITA’ TOR LUPARA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
    CI PSOSTIAMO SULLA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA, NELLE DUE DIREZIONI
    ALTRE CODE SULLA CASSIA TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO, NELLE DUE
    ORA IL TRASPORTO PUBBLICO
    COTRAL COMUNICA CHE DA QUESTA MATTINA SONO POTENZIATE LE CORSE SULLA DIRETTRICE LATINA-ROMA
    CAPOLINEA LA STAZIONE LAURENTINA DELLA METRO B
    SONO PREVISTE DODICI PARTENZE EXPRESS (SEI CORSE ALL’ANDATA E SEI AL RITORNO), CON MENO FERMATE IL TEMPO DI PERCORRENZA SARA’ DI 60 MINUTI ANZICHÉ 90.
    LE FERMATE SONO: BORGO PIAVE, APRILIA BIVI SUD E NORD E SANT’EUGENIO.
    ORA IL METEO
    RACCOMANDIAMO PRIDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
    SONO PREVISTI DALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE, TEMPORALI DI FORTE INTENSITA’, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO
    INFINE PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    Servizio fornito da Astral

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