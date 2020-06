Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2020 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 8 GIUGNO 2020 ORE 09.05 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

PARTIAM DAL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

ALTRI RALLENTAMENTI SULLA VIA TIBURTINA E NOMENTANA, RISPETTIVAMENTE

DA SETTECAMMINI A SAN BASILIO, IN DIREZIONE CENTRO

IN LOCALITA’ TOR LUPARA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

CI PSOSTIAMO SULLA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA, NELLE DUE DIREZIONI

ALTRE CODE SULLA CASSIA TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO, NELLE DUE

ORA IL TRASPORTO PUBBLICO

COTRAL COMUNICA CHE DA QUESTA MATTINA SONO POTENZIATE LE CORSE SULLA DIRETTRICE LATINA-ROMA

CAPOLINEA LA STAZIONE LAURENTINA DELLA METRO B

SONO PREVISTE DODICI PARTENZE EXPRESS (SEI CORSE ALL’ANDATA E SEI AL RITORNO), CON MENO FERMATE IL TEMPO DI PERCORRENZA SARA’ DI 60 MINUTI ANZICHÉ 90.

LE FERMATE SONO: BORGO PIAVE, APRILIA BIVI SUD E NORD E SANT’EUGENIO.

ORA IL METEO

RACCOMANDIAMO PRIDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE

SONO PREVISTI DALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE, TEMPORALI DI FORTE INTENSITA’, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO

INFINE PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

Servizio fornito da Astral