Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2020 ore 09:45

TRAFFICO SCORREVOLE AL MOMENTO, SUL RACCORD ANULARE, SULLA ROMA-FIUMICIN ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24

PERMANE IL TRAFFCO RALLENTATO

SULLA VIA TIBURTINA, TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO, VERSO ROMA

SULLA VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA, NELLE DUE DIREIZONI

E SULLA VIA SALARIA, QUI CODE A TRATTI TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA, NELLE DUE

ORA IL TRASPORTO PUBBLICO

DA QUESTA MATTINA RIATTIVATA PARTE DELLA RETE DEL LITORALE

RIATTIVITA LA QUASI TOTALITA’ DELLA RETE SERALE E PARTE DELLA RETE NOTTURNA

DALLA SERA DEL 12 GIUGNO, LA RETE METROPOLITANA RIPRENDE L’ORARIO SERALE DEL FINE SETTIMANA E NELLE NOTTI DI VENERDI’, SABATO E DOMENICA LE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA SARANNO ALLE ORE 1.30

RICORDIAMO CHE PROSEGUONO I LAVORI SULLE LINEE B E C CON LE CONSUETE INTERRUZIONI, NELLE TRATTE INTERESSATE CASTRO PRETORIO –LAURENTINA LINEA B

SAN GIOVANNI – MALATESTA SULLA LINEA C, SONO ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI

ORA IL METEO

RACCOMANDIAMO PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE

SONO PREVISTI DALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE, TEMPORALI DI FORTE INTENSITA’, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO

INFINE PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

