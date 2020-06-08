Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 8 GIUGNO 2020 ORE 10.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
PARTIAMO DALLA SALARIA CODE A TRATTI PER LAVORI DI ANAS TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA, NELLE DUE DIREZIONI
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI, NEI DUE SENSI DI MARCIA
LE ALTRE NOTIZIE
GLI AGGIORNAMENTI SUL TRASPORTO PUBBLICO
RIATTIVATA LA QUASI TOTALITA’ DELLA RETE SERALE E PARTE DELLA RETE NOTTURNA
DALLA SERA DEL 12 GIUGNO, LA RETE METROPOLITANA RIPRENDE L’ORARIO SERALE DEL FINE SETTIMANA
RICORDIAMO CHE PROSEGUONO I LAVORI SULLE LINEE B E C CON LE CONSUETE INTERRUZIONI, NELLE TRATTE INTERESSATE CASTRO PRETORIO –LAURENTINA LINEA B
SAN GIOVANNI – MALATESTA SULLA LINEA C, SONO ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI
DIVERSE LE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA PER DOMANI MARTEDI’ 9 GIUGNO
NELLA CAPITALE
LE PRIME DALLE 10.30 ALLE 13 E DALLE 11 ALLE 14.00 RISPETTIVAMENTE IN PIAZZA MONTE CITORIO E VIA CRISTOFORO COLOMBO
TRA LE 14.30 E LE ORE 18.00 LE ALTRE DUE INTERESSERANNO PIAZZA DEL POPOLO E PIAZZALE ALDO MORE
POSSIBILI RICADUTE SUL TRASPORTO PUBBLICO E PRIVATO
ORA IL METEO
PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
PREVISTI DALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE, TEMPORALI DI FORTE INTENSITA’, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
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