Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 8 GIUGNO 2020 ORE 11.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULLA CASILINA UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI TORRENOVA,
CAUSA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
MENTRE PER TRAFFICO CI SONO RALLENTAMENTI SULLA PALOMBARESE E NOMENTANA, NELL’ORDINE
TRA VIA MONTE BIANCO E VIA DI SANTA LUCIA
E ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA, NEI DUE CASI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO
DAL 7 GIUGNO INCREMENTATE LE FRECCE E GLI INTERCITY
RISPETTIVAMENTE 86 E 48 TRENI SULLE DIRETTRICI PRINCIPALI
DAL 14 GIUGNO CI SARANNO ULTERIORI 30 COLLEGAMENTI INTERCITY GIORNALIERI E 14 INTERCITY NOTTE ANDRANNO AD AGGIUNGERSI ALL’ATTUALE OFFERTA COMMERCIALE
TUTTI I DETTAGLI COME SEMPRE SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
ORA IL METEO
PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
PREVISTI DALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE, TEMPORALI DI FORTE INTENSITA’, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral