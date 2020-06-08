Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2020 ore 11:30

di - 08 Giugno 2020 - 11:30

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    VIABILITÀ DEL 8 GIUGNO 2020 ORE 11.20 GINA PANDOLFO
    BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    SULLA CASILINA UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI TORRENOVA,
    CAUSA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    MENTRE PER TRAFFICO CI SONO RALLENTAMENTI SULLA PALOMBARESE E NOMENTANA, NELL’ORDINE
    TRA VIA MONTE BIANCO E VIA DI SANTA LUCIA
    E ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA, NEI DUE CASI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO
    DAL 7 GIUGNO INCREMENTATE LE FRECCE E GLI INTERCITY
    RISPETTIVAMENTE 86 E 48 TRENI SULLE DIRETTRICI PRINCIPALI
    DAL 14 GIUGNO CI SARANNO ULTERIORI 30 COLLEGAMENTI INTERCITY GIORNALIERI E 14 INTERCITY NOTTE ANDRANNO AD AGGIUNGERSI ALL’ATTUALE OFFERTA COMMERCIALE
    TUTTI I DETTAGLI COME SEMPRE SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
    ORA IL METEO
    PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
    PREVISTI DALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE, TEMPORALI DI FORTE INTENSITA’, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    Servizio fornito da Astral

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