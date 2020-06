Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 8 GIUGNO 2020 ORE 11.20 GINA PANDOLFO

SULLA CASILINA UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI TORRENOVA,

CAUSA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

MENTRE PER TRAFFICO CI SONO RALLENTAMENTI SULLA PALOMBARESE E NOMENTANA, NELL’ORDINE

TRA VIA MONTE BIANCO E VIA DI SANTA LUCIA

E ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA, NEI DUE CASI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO

DAL 7 GIUGNO INCREMENTATE LE FRECCE E GLI INTERCITY

RISPETTIVAMENTE 86 E 48 TRENI SULLE DIRETTRICI PRINCIPALI

DAL 14 GIUGNO CI SARANNO ULTERIORI 30 COLLEGAMENTI INTERCITY GIORNALIERI E 14 INTERCITY NOTTE ANDRANNO AD AGGIUNGERSI ALL’ATTUALE OFFERTA COMMERCIALE

TUTTI I DETTAGLI COME SEMPRE SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

ORA IL METEO

PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE

PREVISTI DALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE, TEMPORALI DI FORTE INTENSITA’, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

